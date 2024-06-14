В иске отказано: конфликт Киркорова и Успенской принял новый оборот

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 36 0

Суд в столице вернул исковое заявление Любови Успенской к Филиппу Киркорову

В иске отказано: конфликт Киркорова и Успенской принял новый оборот

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Московский суд решил, что не будет разбираться в деле певицы.

Басманный районный суд Москвы вернул певице Любови Успенской иск, который она подала против Филиппа Киркорова. Об этом сообщается в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

«Дело неподсудно данному суду», — говорится в основании решения на сайте.

Согласно иску, поданному 8 июня, Успенская требует с Киркорова моральную компенсацию в размере десяти миллионов рублей.

Речь идет об интервью певца под названием «Филипп Киркоров про двойника, ненависть к женщинам и власть в шоубизе!», где он заявил, что артистка «клянчила шмотки» у него и назвал ее «попрошайкой».

Со стороны Успенской была проведена филологическая экспертиза, которая доказала, Филипп Киркоров своими высказываниями пытался унизить и опорочить честь певицы.

Конфликт двух исполнителей начался несколько месяцев назад с того, что Успенская в интервью называла Киркорова женоненавистником.

В ответ на это Киркоров потребовал опровергнуть эти слова, а также подал в суд на певицу и потребовал с нее десять миллионов рублей. Певица не стала ничего опровергать и подала ответный иск на ту же сумму.

Ранее 5-tv.ru писал, что Успенская нахамила Пригожину из-за конфликта с Киркоровым.

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