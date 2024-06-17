Российские ученые создали устойчивые к радиации кирпичи для АЭС

Уникальная разработка откроет новые возможности в строительстве и обеспечении безопасности на ядерных объектах.

Группа ученых Уральского федерального университета (УрФУ) разработала инновационные кирпичи, устойчивые к радиации. Об этом сообщается на сайте университета.

Уточняется, что для производства традиционного строительного материала с уникальными свойствами использовалась красная вьетнамская глина и металлические отходы уральских металлургических предприятий. Разработка позволит обеспечить защиту от радиации в быстро возводимых сооружениях и может быть применена для ремонта помещений на атомных электростанциях (АЭС).

Отмечается, что инновационные кирпичи обладают сравнительно небольшим весом, легко транспортируются и подходят для создания ограждений различных форм и размеров.

Кроме того, конструкции из них могут быть быстро демонтированы для повторного использования, что делает новый материал экологически выгодным. А благодаря низкой стоимости сырья еще и экономичным.

Авторы изобретения рассчитывают, что их материал даст новые возможности в строительстве и обеспечении безопасности на объектах с повышенным уровнем радиации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) был представлен ряд инновационных медицинских технологий, в том числе уникальные бионические протезы.