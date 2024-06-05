Касание, тепло и холод: на ПМЭФ рассказали о протезах будущего

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 25 0

Протезы в будущем помогут человеку чувствовать касание, тепло и холод

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2024

Амбассадор компании «Моторика» Максим Емеец также продемонстрировал возможности нынешних бионических систем.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) был представлен ряд инновационных технологий, в том числе в области медицины. Амбассадор компании «Моторика» Максим Емец поделился тонкостями процесса совершенствования бионических протезов в беседе с 5-tv.ru.

Около 20 лет назад он сам лишился нескольких пальцев рук во время эксперимента на уроке химии. На данный момент Емец активно пользуется протезами. Сейчас они могут сжимать и разжимать кулак, а также сгибать пальцы и брать предметы. Благодаря им он имеет возможность даже играть на электрогитаре.

Однако, по словам эксперта, совсем скоро отрасль ждет настоящий прорыв. В скором времени может появится механизм, который поможет человеку ощущать предметы через протез. Это произойдет, если удастся имплантировать электроды в нервную систему.

«Скоро у нас уже будет новая система датчиков, которая позволит контролировать все пальцы в отдельности. Также уже ведутся разработки, благодаря которым протез поможет чувствовать, что человек берет в руку - давление, положение пальца, тепло, холод», — поделился он.

ПМЭФ-2024

В Северной Столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум». Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что АБ «РОССИЯ» и концерн «Тракторные заводы» договорились о развитии сотрудничества.

Тема:
ПМЭФ 2024
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