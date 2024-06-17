Ванна под открытым небом: в Петербурге хулиганы вылили шампунь в фонтан

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В Петербурге хулиганы вылили шампунь в фонтан на Манежной площади

Фото, видео: 5-tv.ru

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На количество моющего средства они явно не поскупились.

Самая большая ванна с пеной появилась под открытым небом в центре Петербурга. Сделали ее из фонтана на Манежной площади. Хулиганы вылили туда моющее средство или шампунь. Причем на его количество явно не поскупились.

Местные жители с удовольствием фотографируются с обновленной достопримечательностью. А вот сотрудников местного Водоканала такая шалость не обрадовала. Воду в фонтане придется слить, а его чистка займет несколько дней. Также есть риск, что пена и химикаты могли повредить насосы и прочие механизмы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Петербурге двое неизвестных в камуфляже похитили мужчину. О преступлении в полицию заявила свидетельница. По ее словам, все произошло буквально на ее глазах и очень быстро, похищение заняло буквально несколько минут.

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