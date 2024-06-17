Когда выпадают волосы: какие витамины спасут об облысения

И что нужно обязательно включить в рацион, чтобы избавиться от проблемы?

Многие люди сталкиваются с ломкостью и выпадением волос. Чтобы спасти шевелюру, достаточно добавить в свой рацион всего три витамина. Об этом изданию Газета.ру сообщила врач-терапевт Людмила Фролова.

Речь идет о витаминах А, В7 и С. Первый способствует выработке кожного жира, а, следовательно, увлажнению эпидермиса головы. Второй улучшает прочность волос и ногтей. А С необходим для синтеза коллагена. Эти витамины содержат морковь, тыква, шпинат, яйца, миндаль и сладкий картофель.

Кроме того, для укрепления волос очень важны минералы, такие как цинк и железо, и белки.

«Они являются строительными элементами волос, поэтому ешьте продукты, богатые белком, например, курицу, рыбу, яйца, молочные продукты. Насытьте свой рацион продуктами богатыми Омега-3 жирными кислотами, — они помогают поддерживать здоровье кожи головы и стимулируют рост волос», — пояснила врач.

Также при проблемах с волосами специалист рекомендует употреблять мойву два-три раза в неделю. Она содержит все необходимые витамины и минералы.

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