Помимо сладкой мякоти, насыщенной витаминами, в желудок могут попасть незваные гости.

Спелая клубника — единственный крупный конкурент черешне летом среди всего многообразия ягод. Она полезная, сочная и, как оказалось, потенциально опасная.

С какими страшными проблемами обращаются к врачам любители клубники? Что паразитологи нашли в спелых ягодах? Чем рискует тот, кто купил клубнику на стихийной ярмарке? Ответы на эти вопросы узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Чем опасна ярко-красная клубника

Клубнику выращивают в Краснодарском крае. Удобрения, по словам работников тепличного хозяйства, используются только минеральные.

«Перлит и торф, они в принципе чистые, приходят к нам на предприятие и не нуждаются в каком-то скрупулезном уходе. Если говорить о плюсах этих удобрений, то они безвредны как для растения, так и для ягоды, так и для человека», — прокомментировал директор тепличного хозяйства Никита Рыбка.

Однако нередко чтобы вырастить красивую сладкую ягоду и защитить ее от вредителей, некоторые агрономы используют довольно опасные вещества.

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«Это могут быть антибиотики, различные химикаты, которые препятствуют развитию сорняков в посадках клубники, пестицидов. Это, конечно, нитраты — удобрения, которые при определенных условиях превращаются в нитриты, представляют угрозу жизни и здоровью человека», — объяснил токсиколог Сергей Вострухов.

О большом количестве химикатов может говорить неестественно красный цвет клубники. Если съесть много таких ягод, можно получить не только отравление токсинами, но и аллергию.

«Самые распространенные признаки аллергии на клубнику — неприятные ощущения в полости рта в виде зуда, покалывания, жжения», — перечислила аллерголог-иммунолог Анна Максимова.

Сладкая клубника или с кислинкой — зависит, скорее, не от цвета, а от условий, в которых она росла. Например, чем больше солнечных лучей, тем ягода вкуснее. А вот обильный полив, наоборот, делает ее менее сахарной.

Впрочем, важно не только вырастить, но и сохранить урожай. Причем сделать это можно без использования химикатов.

«Собрав летом ягоду в теплице, где летом жара до 50 градусов тепла, ее нужно остудить», — сказал директор тепличного хозяйства.

Причем, делать это нужно постепенно. Сначала сорванная клубника «отдыхает» при комнатной температуре и только потом отправляется в холодильную камеру, выставленную на минус четыре градуса. А уже оттуда сладкий товар разъезжается по торговым сетям и рынкам.

Продавцы нередко обманывают. Что они говорят покупателям, проверили сотрудники программы.

— А клубника у вас по какой стоимости?

— Вот килограмм 350 есть, два лотка — 500 рублей, один лоток — 300.

— А почему она по стоимости отличается? Это от чего зависит?

— Это азербайджанская, это крымская, а эта — греческая. Поэтому разница в цене.

ЗК: Не зря же говорят, что в Греции все есть. Даже клубника как с картинки! Правда, в Роспотребнадзоре ушлым предпринимателям не очень-то верят.

«Вас обманули. С 2014 года ввоз плодоовощной продукции из стран Евросоюза у нас запрещен, и поэтому никак греческой клубники у нас с вами быть не может», — предостерегла начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

Поэтому не стоит брать ягоды в несанкционированных точках торговли у частных лиц. При покупке клубники в магазине покупатель имеет право попросить у продавца декларацию о соответствии, в которой должно быть указано, где выращена и из какой страны привезена ягода.

Какие паразиты живут на клубнике

После взгляда на пойманных в клубнике «жителей» точно пропадет всякий аппетит. Красивая и съедобная на первый взгляд ягода под микроскопом оказывается усыпана мелкими жучками. А если посмотреть в разрезе, можно увидеть как внутри клубники тоже шевелится жизнь.

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Какова вероятность съесть вместе с клубникой червей? Специально для программы профессор кафедры медицинской паразитологии и вирусологии Сеченовского университета Евгений Морозов провел эксперимент.

Он исследовал клубнику из Серпуховского и Чеховского районов Подмосковья, а также из Тульской области.

Каждую ягоду по очереди поместили на пару часов в дистиллированную воду. А затем проверили, что осталось в жидкости.

Первая и вторая пробы — абсолютно чистые. А вот в клубнике из Тульской области обнаружены паразиты.

«Мы нашли яйца аскарид. Вы можете видеть их на экране ноутбука. Из каждого яйца получается одна взрослая особь. Вы видите в одном поле зрения сразу семь яиц. Можно себе представить, сколько их было на этой клубнике», — сказал профессор кафедры медицинской паразитологии и вирусологии Сеченовского университета Евгений Морозов.

Что такое аскариды и чем они опасны

Аскариды — это достаточно крупные паразиты. Они отбирают питательные вещества у своего хозяина.

Аскариды растут и размножаются в кишечнике, вызывая аскаридоз, который в свою очередь может спровоцировать менингизм — синдром раздражения головного и спинного мозга. Многие его симптомы совпадают с проявлениями классического менингита: головные боли, рвота, светобоязнь, нарушение дыхания.

«К нам часто приходят пациенты, неся вот так вот в пробирочке аскориду, показывают и говорят: «Доктор, смотрите, что из меня вышло», — прокомментировал Морозов.

Самцы могут достигать в длину 25 сантиметров при толщине до четырех миллиметров. Самки еще крупнее — до 40 сантиметров, толщиной до шести миллиметров.

«Вот это у нас взрослая аскарида, самка. Это, соответственно, аскарида, самец», — показал он.

Важное уточнение: яйца аскарид попадают на клубнику вместе с землей. Если клубнику промыть, она станет абсолютно чистой. Никаких полчищ жуков и личинок не будет.

«Внутри клубники никаких жучков, никаких червячков быть не может. Как бы это ни описывалось в интернете в красках и какие бы видеоролики ни показывались, мы ничего опасного для человека внутри клубники найти не можем», — заверил профессор.

Чтобы на клубнике не остались яйца паразитов, нужно несколько минут подержать ягоду в растворе соли, соды или разбавленном уксусе. А затем тщательно промыть обязательно под проточной водой.

Рецепт клубничного десерта Трайфл

Сама по себе клубника весьма полезна. В ее составе содержатся кальций, цинк и пектин. А еще из спелых ягод можно приготовить оригинальный десерт — трайфлы.

Это мини-тортики в стаканчиках. В переводе с английского «трайфл» означает «пустяк». Такой десерт готовится быстро и просто. Главное, знать правильный хороший рецепт.

Кондитер Татьяна Громова знает, как лучше всего подчеркнуть вкус клубники.

Ингредиенты:

Клубника — 300 граммов;

Печенье Савоярди «дамские пальчики» — 10-12 штук;

Творожный сыр — 500 граммов;

Сливки — 400 граммов;

Крахмал — 5 граммов;

Сахар — 40 граммов;

Сахарная пудра — 20 граммов.

Рецепт десера Клубничный трайфл:

Сливки нужно предварительно охладить.

Клубнику промыть и измельчить в блендере до густого мусса. Добавить сахар, кукурузный крахмал и тщательно перемешать.

В другой емкости смешать сливки, сахарную пудру и сливочный сыр. Взбить все до однородной массы. Должен получиться воздушный крем-чиз.

Выставить в ряд стаканчики и приступить к сбору десерта.

«На дно мы будем укладывать печенье Савоярди. Поливать нашим потрясающим клубничным соусом. Дальше у нас будет идти крем. И потом мы будем повторять еще раз все это», — объяснила кондитер.

Соус должен пропитать печенье и сделать его нежным. Готовые мини-тортики украсить нарезанной клубникой и на полчаса отправить в холодильник.