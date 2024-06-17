Против Татьяны Лазаревой* возбудили дело об оправдании терроризма

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 151 0

Телеведущая положительно высказалась об ударах боевиков ВСУ по российским регионам.

Против Татьяны Лазаревой* возбудили дело об оправдании терроризма

Фото: Instagram*** / lazarevatut

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Против телеведущей Татьяны Лазаревой* возбуждено уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Об этом сообщил депутат Госдумы от Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Среднеуральска Андрей Альшевских. Соответствующие документы он опубликовал в своем Telegram-канале.

Правоохранители проверили высказывания Татьяны Лазаревой об ударах украинских беспилотников по территории России и нашли в них признаки оправдания терроризма. Телеведущая в социальных сетях одобрила атаки боевиков ВСУ по российским регионам. После этого заявления МВД РФ объявило ее в розыск.

Татьяна Лазарева покинула Россию после начала спецоперации по защите Донбасса. Она неоднократно публично высказывала свою антироссийскую позицию.

Прежде один из представителей либерального сообщества был также заподозрен в публичном оправдании и поддержке экстремистских действий на территории России. Речь идет о Леониде Волкове* — экс-главе ФБК**. В эфире одного YouTube-канала он похвалил преступников, которые организуют диверсии на территории нашей страны, а также назвал их «смелыми людьми».

* — внесены в реестр иноагентов в России

** — включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России

*** — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
89.05
-0.02 95.39
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:35
Кабмин поддержал законопроект о введении режима высылки нелегальных мигрантов
22:28
На отдых в Пхеньян: Россия настроена на всестороннее укрепление связей с КНДР
22:05
Необратимые изменения: каждый пятый импотент злоупотреблял порнографией
21:44
Суд заочно арестовал командира бригады ВСУ за теракт против самолета ВКС РФ
21:26
Назван самый дорогой город мира для иностранцев
21:06
Больше 100 тысяч в месяц: школьники все чаще идут в колледжи

Сейчас читают

Удар Путина превратил «швейцарскую мирную конференцию» в простой фуршет
«Бессильная злоба»: зачем Запад «бряцает» ядерным оружием
Главный праздник выпускников: где и как пройдут «Алые паруса — 2024»
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака