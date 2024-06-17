Против Татьяны Лазаревой* возбудили дело об оправдании терроризма

Против телеведущей Татьяны Лазаревой* возбуждено уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Об этом сообщил депутат Госдумы от Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Среднеуральска Андрей Альшевских. Соответствующие документы он опубликовал в своем Telegram-канале.

Правоохранители проверили высказывания Татьяны Лазаревой об ударах украинских беспилотников по территории России и нашли в них признаки оправдания терроризма. Телеведущая в социальных сетях одобрила атаки боевиков ВСУ по российским регионам. После этого заявления МВД РФ объявило ее в розыск.

Татьяна Лазарева покинула Россию после начала спецоперации по защите Донбасса. Она неоднократно публично высказывала свою антироссийскую позицию.

Прежде один из представителей либерального сообщества был также заподозрен в публичном оправдании и поддержке экстремистских действий на территории России. Речь идет о Леониде Волкове* — экс-главе ФБК**. В эфире одного YouTube-канала он похвалил преступников, которые организуют диверсии на территории нашей страны, а также назвал их «смелыми людьми».

* — внесены в реестр иноагентов в России

** — включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России

*** — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ