«Не хвастаюсь этим»: Наталья Фриске рассказала, как часто ее путают с сестрой

Певица Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году из-за неоперабельной опухоли головного мозга.

Певица Наталья Фриске призналась, что ее часто путают с покойной сестрой Жанной, однако она никогда не хвастается родством со знаменитостью.

«Вы знаете, я всегда скромно улыбаюсь, ну и, если где-то, где меня не знают, говорят: „Вы так похожи на Жанну“. Я говорю: „Спасибо“ И все. На этом все. Я никогда не говорю, что я сестра, никогда не хвастаюсь этим. Потому что тот, кто знает — тот знает. Кто не знает — ну зачем?» — сказала Фриске в беседе с KP.RU.

Певица Жанна Фриске узнала о своей болезни через несколько месяцев после родов. Ей диагностировали глиобластому, неоперабельную опухоль головного мозга. Звезда проходила лечение в клиниках в России и за границей, организовывались сборы, но деньги и лучшие врачи не помогли, она умерла 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет.

Недавно Наталья Фриске рассказала о смерти еще одной — двоюродной — сестры от рака. Летом 2022 года певица собирала средства на лечение родственницы, у которой обнаружили метастазы в позвоночнике и печени, и нужен был срочный курс химиотерапии.

В итоге сестра Фриске начала лечение в Турции, и оно даже дало положительные результаты. Однако в мае 2024-го артистка сообщила, что ее родственница находится в плохом состоянии, а метастазы пошли по всему телу.

Ранее 5-tv.ru рассказал, для кого семья Жанны Фриске держит ее квартиру пустующей.