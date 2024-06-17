Кабмин поддержал законопроект о введении режима высылки нелегальных мигрантов

Документ предполагает значительное ужесточение мер по отношению к незаконно пребывающим на территории страны иностранцам.
Фото: www.globallookpress.com / Belkin Alexey
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Правительство поддержало законопроект о введении нового режима высылки нелегальных мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости в распоряжении которого оказался соответствующий документ.
Так, законопроект, внесенный на рассмотрение Госдумы в апреле, предполагает, что иностранцы, попадающие под действие нового режима высылки, не смогут менять место жительства или пребывания в РФ без разрешения органа внутренних дел, а также выезжать за пределы региона проживания.
Кроме того, им запрещается управлять транспортом, приобретать имущество и заключать брак. Также их включат в реестр контролируемых лиц, доступ к которому будет не только у государственных органов, но и любых юридических и физических лиц.
Наряду с уже принятыми мерами контроля предлагается ввести ряд новых. В их числе установление местонахождения иностранного гражданина с применением технических средств, в том числе геолокации.
Также предлагается разрешить проверку любых документов контролируемого лица, в том числе содержащих налоговую или банковскую тайну.
Помимо этого, предполагается ввести согласование маршрута следования до пункта пропуска через границу и сократить срок пребывания иностранных граждан в стране до 90 суток.
Новые полномочия полиции
На днях комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о наделении российской полиции полномочиями по принятию решений об административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства.
Документ предлагает разрешить сотрудникам МВД выдворять иностранцев в рамках административного наказания за нарушения при въезде в Россию. На сегодня этим правом обладают только судьи и должностные лица погранслужбы.
Законопроект о правилах выдворения мигрантов Госдума планирует рассмотреть 18 июня.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки проведет проверку в 13 вузах, в которых проходят экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства РФ для иностранных граждан.
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