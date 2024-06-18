Во Франции призвали страну выйти из НАТО после отказа от предложений РФ о мире

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 217 0

Филиппо: Франция должна выйти из НАТО после отказа от предложений мира РФ

Во Франции призвали страну выйти из НАТО после отказа от предложений РФ о мире

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel

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Североатлантический альянс готовит почву для войны в 2030 году, считает оппозиционный политик Флориан Филиппо.

Франция должна выйти из НАТО после отказа альянса от предложений президента РФ Владимира Путина по достижению мира на Украине. Об этом заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«НАТО только что отвергла мирный план, предложенный Россией. И объявила, что теперь будет напрямую управлять военной поддержкой Украины», — написал он в соцсети Х.

По словам Филиппо, НАТО сейчас готовит почву для войны в 2030 году.

На Украине и в НАТО мирную инициативу Путина отвергли, назвав ее ультиматумом.

На встрече с руководством МИД РФ 14 июня российский лидер заявил, что Москва готова сделать еще одно мирное предложение по конфликту на Украине. По его словам, условия просты: российская армия незамедлительно прекратит огонь, как только боевики киевского режима покинут территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Принципиальная позиция России, добавил Путин, состоит в том, что Украина должна согласиться на внеблоковый, нейтральный и безъядерный статус, и пройти процедуру денацификации и демилитаризации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг пригрозил привести ядерное оружие (ЯО) альянса в боевую готовность.

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