В НАТО пригрозили привести ядерное оружие альянса в боевую готовность

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Руководство военного блока все громче говорит о вероятности применения ЯО в мире.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jim West; 5-tv.ru

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Генсек НАТО пригрозил привести ядерное оружие (ЯО) альянса в боевую готовность. Об этом Йенс Столтенберг заявил в интервью британскому изданию Telegraph.

Правда, сколько именно ядерных боеголовок должно быть в рабочем состоянии и как их хранить, Столтенберг сказать не смог. Заявил лишь, что сейчас идут консультации по этому вопросу. Но при этом генсек Североатлантического альянса не забыл традиционно аргументировать действия НАТО якобы растущей угрозой со стороны России, прибавив на этот раз к ней еще Китай и Северную Корею.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему все шаги НАТО направлены на подготовку к столкновению с Россией. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

По его мнению, Североатлантический альянс постоянно повышает градус напряженности. А прошедшие совсем недавно крупнейшие со времен «холодной войны» учения были попыткой оказания военного давления на Россию.

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