Деми Мур опубликовала фото неизлечимо больного Брюса Уиллиса с дочерьми

Голливудская актриса Деми Мур с нежностью и признательностью обратилась к бывшему мужу Брюсу Уиллису в Международный день отца. В личном блоге она опубликовала серию фотографий разных лет, на которых артист запечатлен с дочерьми. Как известно, у Уиллиса пять наследниц от двух браков, и все его просто обожают. Особенно трогательны отношения сейчас, когда он сражается с неизлечимым недугом, лобно-височной деменцией. Актер порой уже не узнает близких, ситуация только ухудшается.

На некоторых снимках, опубликованных Деми Мур, Уиллис еще совсем молод, он держит на руках совсем крошечных ребятишек. На других с любовью смотрит в глаза старшим дочерям, уже взрослым женщинам. Мур родила артисту троих — Таллулу Белль, Скаут Лару и Румер Гленн. А на снимках он забавно дурачится с девчонками Мейбел Рей и Эвелин Пенн, которых ему подарила нынешняя супруга Эмма Хеминг.

«Поздравляем с днем отца самого лучшего папу девочек. Мы любим тебя, Брюс Уиллис», — написала Деми.

Брюс Уиллис с младшими дочерьми. Instagram* / demimoore

О болезни Уиллиса заговорили в 2021-м, спустя год семья официально подтвердила причину исчезновения актера с экранов. У него развилась афазия, нарушение речи, которое не позволило больше оставаться в профессии. В 2023-м врачи поставили звезде окончательный диагноз. Большая семья, в которую вхожи не только дети, но и экс-супруга, тепло поддерживает артиста и периодически делится новостями о его состоянии.

Ранее, писал 5-tv.ru, Эмма Хеминг рассказала, как публичное обсуждение болезни Брюса Уиллиса повлияло на жизнь семьи.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ