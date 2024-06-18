«Меня спасали»: Анна Якунина из «Склифосовского» перенесла операцию

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 76 0

Анна Якунина из «Склифосовского» перенесла операцию

«Меня спасали»: Анна Якунина из «Склифосовского» перенесла операцию

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Что случилось с актрисой?

Народная артистка РФ Анна Якунина, известная по роли в сериале «Склифосовский», не так давно попала в больницу с аппендицитом. Об этом актриса рассказала в беседе с порталом Teleprogramma.

После съемок в этом сериале Якунина нашла много друзей среди врачей — ей посчастливилось попасть именно к тем людям, которых она хорошо знает, кому доверяет. Она призналась, что первым делом после процедуры хотела попасть на премьеру одной кинокартины, но медики не отпустили ее.

«Буквально три недели назад мне вырезали аппендикс. И, к счастью, я попала в клинику, которую люблю, знаю и наблюдаюсь там уже давно. И они меня реально спасали! Я должна была выйти на премьеру, но врачи меня не отпустили и буквально приковали. Снимаю шляпу!» — поделилась актриса.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что голливудская актриса Деми Мур с признательностью обратилась к бывшему мужу Брюсу Уиллису в Международный день отца, пока актер борется с неизлечимой болезнью.

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