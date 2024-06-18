«Прыгаю, скачу, бегаю»: Бари Алибасов опроверг слухи о своей госпитализации

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Александр Тарасов
Александр Тарасов Эксклюзив 2 157 0

Бари Алибасов опроверг слухи о своей госпитализации и плохом самочувствствии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Несколько месяцев назад музыкальный продюсер перенес инсульт. Как он себя чувствует сейчас?

Заслуженный артист России, музыкальный продюсер Бари Алибасов опроверг слухи о его госпитализации.

«У меня все нормально — прыгаю, скачу, бегаю. И наперегонки», — сообщил 77-летний Алибасов в беседе с 5-tv.ru.

Продюсер назвал свое текущее состояние прекрасным. Тем самым артист опроверг слухи, распространяемые в различных Telegram-каналах, о проблемах со здоровьем после перенесенного инсульта.

Стоит упомянуть, что сейчас Алибасов принимает лекарства, которые направлены на поддержку сердечно-сосудистой системы.

Музыкант перенес инсульт в феврале 2024 года. Знаменитый продюсер был экстренно госпитализирован. Предположительно, у Бари Алибасова были проблемы с сердечно-сосудистой системой. Тогда его супруга сообщила, что артист старается не перенапрягаться и соблюдать рекомендации врача.

Ранее 5-tv.ru писал, как Бари Алибасов проходил реабилитацию после инсульта. О его состоянии рассказал сын звезды.

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