«Прыгаю, скачу, бегаю»: Бари Алибасов опроверг слухи о своей госпитализации

Несколько месяцев назад музыкальный продюсер перенес инсульт. Как он себя чувствует сейчас?

Заслуженный артист России, музыкальный продюсер Бари Алибасов опроверг слухи о его госпитализации.

«У меня все нормально — прыгаю, скачу, бегаю. И наперегонки», — сообщил 77-летний Алибасов в беседе с 5-tv.ru.

Продюсер назвал свое текущее состояние прекрасным. Тем самым артист опроверг слухи, распространяемые в различных Telegram-каналах, о проблемах со здоровьем после перенесенного инсульта.

Стоит упомянуть, что сейчас Алибасов принимает лекарства, которые направлены на поддержку сердечно-сосудистой системы.

Музыкант перенес инсульт в феврале 2024 года. Знаменитый продюсер был экстренно госпитализирован. Предположительно, у Бари Алибасова были проблемы с сердечно-сосудистой системой. Тогда его супруга сообщила, что артист старается не перенапрягаться и соблюдать рекомендации врача.

Ранее 5-tv.ru писал, как Бари Алибасов проходил реабилитацию после инсульта. О его состоянии рассказал сын звезды.