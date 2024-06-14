«Проходил реабилитацию»: сын Алибасова рассказал о состоянии отца после инсульта

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 131 0

Сын Алибасова рассказал, что продюсер прошел реабилитацию после инсульта

«Проходил реабилитацию»: сын Алибасова рассказал о состоянии отца после инсульта

Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва

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Месяц назад стало известно об ухудшении состоянии здоровья знаменитого продюсера.

Сын знаменитого продюсера Бари Алибасова сообщил, что после инсульта артист прошел реабилитацию и идет на оправку. Об этом он рассказал в беседе с агентством РИА Новости.

«Сейчас с ним все хорошо. Инсульт у него был месяц назад. После этого он две недели проходил реабилитацию. Сейчас все здорово», — сообщил сын продюсера.

Отмечается, что месяц назад Бари Алибасов перенес инсульт.

Недавно стало известно, что знаменитый продюсер был экстренно госпитализирован. Предположительно, у Бари Алибасова были проблемы с сердечно-сосудистой системой. Тогда его супруга сообщила, что артист старается не перенапрягаться и соблюдать рекомендации врача.

В сети также появилась информация, что Бари Алибасов стал хуже ориентироваться в пространстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит с Алибасовым после экстренной госпитализации.

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