«Проходил реабилитацию»: сын Алибасова рассказал о состоянии отца после инсульта

Месяц назад стало известно об ухудшении состоянии здоровья знаменитого продюсера.

Сын знаменитого продюсера Бари Алибасова сообщил, что после инсульта артист прошел реабилитацию и идет на оправку. Об этом он рассказал в беседе с агентством РИА Новости.

«Сейчас с ним все хорошо. Инсульт у него был месяц назад. После этого он две недели проходил реабилитацию. Сейчас все здорово», — сообщил сын продюсера.

Отмечается, что месяц назад Бари Алибасов перенес инсульт.

Недавно стало известно, что знаменитый продюсер был экстренно госпитализирован. Предположительно, у Бари Алибасова были проблемы с сердечно-сосудистой системой. Тогда его супруга сообщила, что артист старается не перенапрягаться и соблюдать рекомендации врача.

В сети также появилась информация, что Бари Алибасов стал хуже ориентироваться в пространстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит с Алибасовым после экстренной госпитализации.