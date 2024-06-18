«Попаду в тюрьму»: отец Жанны Фриске рассказал об отношениях с Шепелевым

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 2 080 0

Отец Фриске рассказал, что Шепелев настраивает Платона против семьи

«Попаду в тюрьму»: отец Жанны Фриске рассказал об отношениях с Шепелевым

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Владимир уверен, что отец Платона настраивает мальчика против семьи по маминой линии.

Отец покойной Жанны Фриске Владимир рассказал, что у него по сей день остаются такие же напряженные отношения с Дмитрием Шепелевым, как и раньше. Он опасается, что может навредить ему при личной встрече. Об этом он сообщил изданию VOICE.

По словам Владимира, он не собирается настаивать на встрече с Платоном — сыном Жанны и Дмитрия. Пусть внук сам решит, хочет он этого или нет. При этом мужчина уверен, что мальчика уже настроили против семьи по маминой линии.

Например, странный случай произошел, когда ребенку было чуть больше двух лет.

«Когда мы увиделись с ним в первый раз, он спросил: „А зачем вы украли наш дом и наши деньги?“. Во второй раз он увидел мою жену и сказал: „Бабушка, а папа сказал, что ты умерла“. Вот после такого, я думаю, я не смогу сам пойти на встречу и взять на себя инициативу. Боюсь, что не смогу сдержаться и попаду в тюрьму», — поведал Владимир.

Фриске заявил, что сам Шепелев и его мама очень мстительные люди.

Он надеется, что сможет снова увидеться с внуком, но годы стремительно проходят, а инициативы от него нет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что крестная мать сына покойной эстрадной певицы Жанны Фриске попросила Дмитрия Шепелева позволить ей встретиться с ребенком.

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