«Хорошая память — достойное завтра»: в Москве вспомнили о подвиге белорусских партизан

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В Москве прошел вечер памяти героев Великой Отечественной войны

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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В столице состоялся торжественный вечер, посвященный одному из важных событий Великой Отечественной войны.

В Москве почтили память героев Великой Отечественной войны. Особый вечер, посвященный 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистких захватчиков, состоялся в редакции «Российской газеты».

Среди гостей были и родственники легендарных белорусских партизан Петра Машерова, Эдуарда Нордмана, Кирилла Мазурова, а также разведчицы Надежды Троян.

На сцену вышли актеры Театра на Таганке и Малого театра. Они смогли передать атмосферу тех страшных дней, когда народ Советского Союза сплотился перед лицом врага.

Ведущая вечера, заместитель главного редактора «Российской газеты» Ядвига Юферова, отметила, что память нужно беречь и сохранять ее ради будущего новых поколений.

«Начинаем этот вечер, посвященный очень достойной дате. Потому что память не может быть прошлой, люди с хорошей памятью имеют достойное завтра», — подчеркнула она.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве открылась выставка «Вклад Узбекистана в победу над фашизмом».

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