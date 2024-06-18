Выставка «Вклад Узбекистана в победу над фашизмом» открылась в Москве

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 40 0

Народ республики участвовал и в Сталинградской битве.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / АНДРЕЙ ЭРШТРЕМ; 5-tv.ru

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В Москве на Ильинском сквере открылась выставка «Вклад многонационального народа Узбекистана в победу над фашизмом». Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru.

Выставка открыла свои двери перед посетителями мероприятия, расположившись рядом с Политехническим музеем на аллее памяти «Победа одна на всех». На экспозиции представлены архивные фотографии, стенды с историческими справками и документами.

В рамках открытия выставки посетителям рассказали, например, о генерал-майоре Сабире Умаровиче Рахимове, который погиб в 1943 году во время освобождения Польши.

Как минимум 301 уроженец Узбекистана удостоился высокого звания героя СССР. Организаторы выставки подчеркнули, что проведение подобных мероприятий — это акт памяти отцам и дедам, которые ценой своей жизни спасли мир от фашизма. На немалый вклад в Победу указал и заслуженный артист России Фархад Махмудов.

«Мой дед тоже воевал и, как вы слышали, если кто-то будет на этой выставке, то он узнает, что каждый третий узбекистанец был на войне — каждый третий. То есть это практически каждая семья узбекская», — сказал актер театра и кино Фархад Махмудов, который сам родом из Узбекистана.

Они воевали в таких знаковых сражениях, как Битва под Москвой, Сталинградская битва, Курская дуга и других.

Отмечается, что эта выставка не только о подвиге узбекистанцев, которые сражались плечом к плечу с русскими и другими народами. Это напоминание о том, что сложные времена предполагают сплочение и мобилизацию всех усилий для достижения победы. Стоит также упомянуть, что на сменной выставке аллеи памяти «Победа одна на всех» будут также рассказывать о вкладе и других республик СССР в великую победу.

Ранее 5-tv.ru писал, что патриотическая акция «Диктант Победы» прошла в 61 стране мира — в нем приняли участие более двух миллионов человек. Кто набрал больше всего баллов?

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