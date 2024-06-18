Джастина Тимберлейка арестовали в пригороде Нью-Йорка

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 69 0

Певца задержали минувшей ночью, вскоре он предстанет перед судом. Что произошло?

Джастина Тимберлейка арестовали в пригороде Нью-Йорка

Фото: www.globallookpress.com /© Mika Schmidt

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певца Джастина Тимберлейка арестовали за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что знаменитость минувшей ночью задержали правоохранители Саг-Харбора — маленького населенного пункта в штате Нью-Йорк. Сейчас исполнитель находится под стражей, а позднее в этот же день предстанет перед судом.

Источник в окружении певца сообщил журналистам, что Тимберлейк покинул расположенный в окрестностях Саг-Харбора отель незадолго до того, как его арестовали.

Также сообщается, что у Тимберлейка прямо сейчас проходит тур в поддержку его нового альбома «Everything I Thought It Was» и на пятницу у него запланирован очередной концерт в Чикаго.

В мае супруга певца Джессика Бил проговорилась в интервью, что в их отношениях с Тимберлейком не все гладко. По слова актрисы, им много приходится работать над сохранением брака.

Между тем поклонники звездной пары уже давно обсуждают возможные проблемы между супругами. В прессу неоднократно просачивались слухи об изменах со стороны 43-летнего певца, и фанаты каждый раз недоумевали, почему супруга его прощает.

Тимберлейк и Бил женаты с 2012 года, воспитывают двух сыновей. За 12 лет брака они дважды были на грани развода. Масла в огонь подлили и недавно изданные мемуары певицы Бритни Спирс, утверждающей, что Тимберлейк чуть ли не заставил ее прервать беременность во время их отношений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бритни Спирс извинилась перед Джастином Тимберлейком за свои мемуары.

+21° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
87.04
-2.01 93.30
-2.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:48
Генпрокурор Краснов обсудил с коллегой из Ирана сотрудничество на уровне учебных заведений
22:30
Крупнейшая вспышка ботулизма в РФ: кто виноват в массовом отравлении людей
22:13
Путин прибыл с государственным визитом в КНДР
21:47
Скотт Беннет назвал военным преступлением удар ВСУ по жилому дому в Шебекино
21:31
«Сразу после начала СВО»: как притесняют русских в Германии
21:05
Обвиняемого в участии в экстремистском сообществе журналиста Кригера оставили под стражей

Сейчас читают

Умерла вдова Эльдара Рязанова
«Кухня на районе» из-за случаев ботулизма остановила работу во всех городах
«Я бы его отключил гораздо раньше. Зачем человека мучить?»: сын рассказал о мучениях Жириновского в больнице
Яд без цвета и запаха: что делать, если он уже попал в организм - первые симптомы ботулизма

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака