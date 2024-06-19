«Можете потерять все данные»: как распознать мошенническое приложение банка

Не успел Сбер выпустить новое приложение для пользователей «яблочной» техники, как тут же активизировались мошенники. Что делать, если уже установил вредоносную программу? И надо ли ее обновлять?

Для пользователей iPhone Сбер накануне выпустил новое приложение «Умный Онлайн». Оно под видом образовательного приложения о финансах появилось в AppStore. Однако тут же активизировались мошенники, выпустив свое приложение — «Сбер: Новый доступ в Сбол» и использовав цвета и логотип кредитной организации.

О том, как распознать фейковое приложение и чем грозит его установка на смартфон, в беседе с 5-tv.ru рассказал IT-специалист Артем Геллер.

Эксперт отметил, что в магазине приложений AppStore будет указан другой разработчик, как в случае с обновлением «Умный Онлайн», что затрудняет выявление фейковой программы. Однако есть нюансы, на которые следует обратить внимание.

«Различить по большему счету невозможно. Единственное, если вы прочитали (информацию о приложении. — Прим. ред.) в официальных каналах, в официальном Telegram-канале Сбербанка, на официальном сайте Сбербанка. В остальном, конечно, от других источников это может быть ссылка на мошенническую программу», — указал Геллер.

В самом Сбере также рекомендовали своим клиентам проверять актуальную информацию о своих приложениях на сайте организации или в официальных каналах. После появления фейковой программы «Сбер: Новый доступ в Сбол» представители банка отправили запрос на ее блокировку в AppStore.

«Мы просим наших клиентов быть бдительными и не скачивать его», — добавили тогда в Сбере.

Однако, если пользователь все же скачал приложение, созданное мошенниками, то при входе в него практически не увидит отличий. Так, на экране будет похожая картинка входа в Сбер, после чего у пользователя попросят данные для входа. Тут же существует риск утечки персональной информации, считает Геллер.

«Вы, как минимум, можете потерять номер карты, а как максимум — все данные по карте. Кончено, банк использует дополнительные средства безопасности, то есть большую сумму сразу у вас никто не снимет — любое взаимодействие с крупной суммой должно быть подтверждено смс-сообщением. В любом случае это упрощает доступ мошенникам к вашим финансам и открывает им дополнительную схему для мошенничества», — предупредил эксперт.

Сбер регулярно обновляет свои приложения, загружая их под новыми названиями в AppStore и Google Play, несмотря на санкции США и Евросоюза. Как раз последнее из них — «Умный Онлайн». При этом клиентам остаются доступны и ранее скачанные сервисы и web-версия Сбера. И что в таком случае делать лучше — оставлять старое приложение или каждый раз стараться заменить его на новое?

«Лучше всегда стабильность в этом смысле, в том, что связано с финансами. Если у вас все работает, то как будто не надо это делать. В любом случае банки делают новые приложения с новыми функциями, более быстрые, более адаптированные под свежую операционную систему. Если вас сейчас на этом уровне все устраивает, с тем что у вас есть, то смысла обновлять никакого нет», — заключил Геллер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сбер обновил приложение «Сбербанк Онлайн», которое доступно для пользователей Android.