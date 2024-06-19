Ковальчук: в бюджет вернули более 26 миллиардов рублей при проверках в 2023 году

Счетная палата вернула в бюджет более 26 миллиардов рублей при проверках за 2023 год. Об этом председатель ведомства Борис Ковальчук заявил на пленарном заседании Совфеда России.

«Обеспечен возврат средств в бюджет в сумме более 26 миллиардов, направлено 260 предоставлений, семь предписаний, возбуждено 132 дела об административных правонарушениях», — сказал Борис Ковальчук.

Председатель Счетной палаты отметил, что всего было выявлено 4849 нарушений. Чаще всего их совершали при реализации госзакупок. 126 человек привлекли к административной ответственности.

По сравнению с прошлой проверкой, цифра увеличилась на 402 случая ошибок.

Борис Ковальчук также обратил внимание на то, что благодаря своевременному исправлению ошибок, появляется возможность принять более продуманные решения.

«Благодаря своевременному исправлению таких ошибок мы получаем возможность принимать более взвешенные и просчитанные управленческие решения», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению Бориса Ковальчука, необходимо проверить ценообразование в сфере цифровизации после завершения моратория на проверку IT-компаний.