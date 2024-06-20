Стало известно, что Эрдоган хочет обсудить на встрече с Путиным на саммите ШОС

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 50 0

Habertürk: Эрдоган хочет обсудить с Путиным проект газового хаба на саммите ШОС

Стало известно, что Эрдоган хочет обсудить на встрече с Путиным на саммите ШОС

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Участие глав РФ и Турции в международном мероприятии запланировано на 3–4 июля.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на июльском саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным сразу несколько вопросов. Об этом сообщил телеканал Habertürk.

По его данным, турецкий лидер рассчитывает поднять тему ситуации на Украине, проекта газового хаба в стране, Черного моря в контексте поставок зерновых, хода работ на АЭС «Аккую» и выборы в курдских регионах на севере Сирии.

К слову, 11 июня Путин в ходе встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом попросил его передать главе Республики пожелания всего наилучшего, а также отметил, что РФ стремится к развитию отношений с Турцией, и поблагодарил турецкое руководство за стремление внести свой вклад в урегулирование украинского кризиса. Кроме того, Путин коснулся темы снижения товарооборота с Турцией в начале года. Глава государства объяснил это корректировкой цен на товары и выразил надежду, что ситуация в ближайшее время нормализуется.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как Владимира Путина встретили в КНДР.

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