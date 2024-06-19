Торжественная встреча: Путин прибыл в аэропорт Ханоя

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 207 0

В аэропорту Ханоя встретили Владимира Путина

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Смирнов; 5-tv.ru

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Президент прибыл во Вьетнам с официальным визитом.

Самолет президента России Владимира Путина прилетел во Вьетнам. Президента торжественно встретила в аэропорту Ханоя.

Во вьетнамской столице Путин проведет официальные встречи с главой страны президентом То Ламом, а также высшими чиновниками государства — генсеком ЦК местной компартии Нгуен Фу Чонгом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Нацсобрания Чан Тхань Маном.

Встреча российского президента прошла на высшему уровне — перед трапом расстелили красную ковровую дорожку, по бокам был выставлен почетный караул в торжественных белых мундирах.

Ранее 5-tv.ru писал, чем кормили Путина во время визита в КНДР.

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