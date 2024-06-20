Суперземлетрясения: ученые нашли связь между катаклизмами в Японии и Турции

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 170 0

Природа разрушительных землетрясений в Ното объясняется наложением волн

Суперземлетрясения: ученые нашли связь между катаклизмами в Японии и Турции

Фото: www.globallookpress.com / Sholaita Iriawan

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Российские исследователи проанализировали данные сейсмических станций рядом с эпицентром в Ното.

Суперземлетрясения могут стать серьезной угрозой для человечества. Недавно такое стихийное бедствие произошло на полуострове Ното в Японии. Российские ученые провели масштабное исследование того катаклизма и поделились результатами с порталом InScience.

Работа проводилась под руководством Ольги Павленко из Института физики Земли. Ее команда проанализировала данные сейсмических станций, которые находились на расстоянии от двух до 60 километров от источника и объяснили разрушительность ударных волн.

«При сильных землетрясениях с протяженными очагами сейсмические волны могут накладываться друг на друга в процессе распространения и выходить на поверхность одновременно, в виде короткого цуга (волнового пакета). Такие волновые цуги оказывают разрушительное действие на здания, и именно они стали одной из основных причин катастрофических разрушений при турецких землетрясениях 2023 году», — рассказала ученый.

Эти исследования помогут при создании защитных механизмов, которые помогут при стихийном бедствии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США грозит землетрясение магнитудой 9 и гигантское цунами.

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