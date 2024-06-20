«Даже двоих»: Виктория Боня хочет усыновить ребенка

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 69 0

Виктория Боня решила в ближайшем будущем усыновить ребенка из детского дома

«Даже двоих»: Виктория Боня хочет усыновить ребенка

Фото: Instagram* / victoriabonya

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Поклонники звезды сильно сомневаются, что блогер справится с такой ответственностью.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня решила усыновить ребенка из детского дома. По ее словам, произойдет это в «ближайшем будущем», на что обратило внимание издание 7Дней.ru.

«Я хочу усыновить ребенка, а может даже двоих», — призналась 44-летняя телезвезда.

Боня не называет это решение спонтанным, но именно сейчас она заявила, что готова взять ребенка из детского дома — при уже имеющейся у нее 12-летней дочери. Причем знаменитость задумалась об усыновлении еще до рождения Анджелины, но созрела эта мысль только сейчас.

Фанаты отнеслись к этой новости с долей скепсиса, усомнившись, что Боня сможет справиться с ребенком из детского дома, который пережил тяжелую психологическую травму. Подобные размышления поклонники звезды подкрепили тем фактом, что телеведущая часто оставляет свою родную дочь одну.

Боня парировала этот факт тем, что Анджелина остается дома далеко не одна. С ней в такие моменты остается отец — Алекс Смерфит.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Виктория Боня решила отправиться за границу, оставив свою дочь с чужим мужчиной.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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