Безответственность? Боня оставила дочь с чужим мужчиной

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 62 0

Виктория Боня отправилась в Барселону одна и оставила дочь с охранником

Безответственность? Боня оставила дочь с чужим мужчиной

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Сама же блогер отправилась по своим делам.

Виктория Боня отправилась на ретрит в Барселону и оставила свою 12-летнюю дочь Анджелину-Летицию под присмотром нанятого охранника с машиной. Об этом сообщает издание 7Дней.ru со ссылкой на личный блог блогера.

Модель также отметила, что сама собирается уезжать в Барселону на ретрит, а чтобы дочь не оставалась одна, она наняла ей охранника из специальной фирмы, которой доверяла не раз.

Однако многих фанатов модели возмутила такая безответственность с ее стороны. Разве можно ребенка можно оставить с посторонним мужчиной, пусть он и охранник? Кто-то задался логичным вопросом, где сам отец. Неужели он сам не может посмотреть за своей же дочерью?

Однако с прошлого лета именно он смотрел за Анджелиной, потому что Боня не могла прилететь в Европу из-за отсутствия визы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что блогер Виктория Боня завила, что ей и ее дочери необходим личный телохранитель из-за схожести с актрисой Анджелиной Джоли.

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