Собянин: на востоке Москвы будет благоустроено восемь общественных пространств

В 2024 году в Восточном округе Москвы будет благоустроено восемь общественных пространств — это жилые кварталы, площади и скверы. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге, отметив, что «многие проекты являются естественным продолжением работы, начатой в прошлые годы».

В частности, напомнил он, в прошлом году в Преображенском благоустроили территорию около районного центра «Янтарь». «В этом сезоне приведем в порядок дворы на улицах Потешная, д. 2, Преображенская, д. 5/7 и Атарбекова, д. 4А», — сообщил Собянин. Для любителей здорового образа жизни появятся стритбол-площадка, тренажеры, турники и столы для настольного тенниса. А на месте существующей спортплощадки у дома 5/7 по Преображенской улице будет организована большая игровая зона для детей разных возрастов.

В районе Богородское в прошлом году обновили территорию Центра московского долголетия. Сейчас, по словам мэра, настало время для благоустройства дворов на Краснобогатырской улице. Во дворе дома 77, где находятся школа и детсад, появится детская площадка «Наука и космос» с игровыми комплексами в виде планетария, атома и других тематических элементов.

«А у дома 75, корпус 1 на месте существующей детской площадки создадим современную, с полосой препятствий из множества различных балансиров, канатным тоннелем, гнездом-качалкой на пружинах — все, что нужно для активного отдыха с друзьями на свежем воздухе», — написал градоначальник.

Кроме того, на Новокосинской улице обновят спортивные зоны: в частности, планируется увеличить воркаут-площадку и установить там современные тренажеры под навесами. В этой локации появятся и шахматные столы. Рядом расположится зона отдыха с качелями и детские площадки.

В Перове в жилом квартале между 3-м и 4-м проездами Перова Поля, улицей 1-я Владимирская и Зеленым проспектом создадут детскую зону с песочницей, игровыми комплексами с канатами и подвесными балансирами. Для спортсменов оборудуют небольшую воркаут-зону со специальным покрытием и навесами над тренажерами.