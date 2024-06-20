На Урале 14-летний подросток сбежал из детского лагеря и утонул в реке
Тело мальчика спасатели нашли только спустя сутки.
Фото, видео: Тимин Илья / ТАСС; 5-tv
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В Пермском крае погиб 14-летний подросток, который накануне вместе с друзьями сбежал из детского лагеря. Компания решила искупаться в реке. Одного из них унесло сильным течением. Сегодня, спустя сутки, спасатели нашли тело погибшего. Юристы уверены, что ответственность за случившееся должна нести администрация детского лагеря.
По чьей вине произошла трагедия и куда смотрела охрана лагеря, когда дети перелезали через забор, разбирался корреспондент «Известий» Вячеслав Горецкий. Все подробности — в его репортаже. Все подробности — в его репортаже.
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