Золотые правила: раскрыты секреты похудения в жару

В это время года нужно более внимательно подходить к составлению меню.

Избавиться от лишних килограммов поможет сокращение калорийности рациона. При выборе продуктов худеющим в летний период стоит сделать акцент на морепродуктах и сезонных ягодах. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-терапевт, диетолог и нутрициолог Лариса Ростова.

«В жару метаболизм снижается вплоть до основного, поэтому нужно сократить калорийность рациона», — объяснила специалист.

Ростова посоветовала летом полностью отказаться от красного мяса, так как на его переработку уходит слишком много энергии. Диетолог настояла на употреблении морепродуктов, так как они не только могут похвастаться богатством витамина D, но и наименьшей калорийностью. В связи с этим летом полезно готовить рыбные бульоны, а также добавлять в рацион сезонные овощи. Например, холодный картофель.

По мнению врача, яйца и молочные продукты не стоит исключать из летнего рациона. В жаркую погоду можно пить квас, воду, а также компот — причем в них не должен содержаться как сахар, так и сахарозаменитель. Диетолог предостерегла и людей, планирующих бороться с жаждой напитками, в которых содержится кофеин или алкоголь.

Ростова указала, что женщинам не стоит забывать о зеленых овощах — летом их стоит есть как можно больше, так как они, например, помогут не попасть в когтистые лапы излишней нервозности.

Ранее 5-tv.ru рассказал том, как работает диета для ленивых — для похудения нужно лишь принимать конкретную жидкость, которую также порекомендовала врач-терапевт Лариса Ростова.