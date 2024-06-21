Все полученные данные следствия переведены и опубликованы на русском языке.

Отец председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и экс-глава федеральной земли Нижняя Саксония Эрнст Альбрехт помиловал нациста Эриха Густава Шарфеттера, который лично убивал заключенных концлагерей. Материал опубликовали в России на портале «История. РФ».

Документы следствия по делу Шарфеттера оказались в распоряжении руководителя проекта «Цифровая история» Егор Яковлев и других ученых. Команд перевела все данные на русский язык.

В 1980 году суд город Штаде вынес Шарфеттеру приговор за совершенные им преступления в период с 1943 по 1944 год. Тогда нацист убил 18 заключенных в филиалах концлагеря Вайвара, а именно в Эреде, Куремяэ и Йыхви, которые находились на территории Эстонии.

Зимой 1943 года преступник прибыл Куремяэ и потребовал предоставить ему список больных и недееспособных узников. Изначально он планировал их убить с помощью инъекций, но почему-то он решил выбрать менее гуманный способ. По разным данным, пленных было от 15 до 22. Людей по одному заводили в барак к Шарфеттеру, где нацист, орудуя киркой и ножом, убивал их. Одну из жертв он решил застрелить.

За свои действия нацист получил прозвище Kirkenik («человек с киркой»).

Вторым обвинением против нациста, которое тоже смогли доказать, стало убийство трех заболевших заключенных в ноябре-декабре 1943 года в Йыхви. Свидетельница рассказала, что Шарфеттер застрелил пленников и затем перерезал им горло. Возможно, были еще три убийства, но суду не удалось их доказать. Происшествия предположительно произошли в Эреде в 1944 году.

Известно, что после войны нацист поселился в Гамбурге со своей семьей. С 1956 по 1960 год он ходил в море в качестве помощника машиниста судов. Однако потом узнал, что правоохранители заинтересовались его персоной и спрятался в Египте.

Убийца жил там до 1977 года, но потом решил вернуться в ФРГ, где его сразу же задержали. В начале 1978 запустился судебный процесс. В итоге нацист получил один пожизненный срок за каждое доказанное убийство.

Через пять лет после приговора дочь Шарфеттера начала подавать прошения о его помиловании. Направили прошение президенту ФРГ, но и там отклонили просьбу, сказав, что подобные меры относятся к компетенции федеральных земель. Поэтому все полномочия оказались у папы фон дер Ляйен.

Тот сначала отклонил прошение о помиловании, но в следующий раз все-таки разрешил нацисту выйти на свободу. Мужчина оказался на воле в 1990 году, а в 1998 году убийца скончался. Ему было 90 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Краснов высказался о расследовании фактов геноцида во времена ВОВ.