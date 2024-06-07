«Без срока давности»: Краснов о расследовании фактов геноцида во времена ВОВ
Генпрокурор РФ Краснов: злодеяния над советскими людьми важно закрепить судом
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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В наше время память о Великой Отечественной всячески искажается.
Истребление миллионов советских людей нацистами во время Великой Отечественной войны необходимо признавать геноцидом. Таким мнением с 5-tv.ru поделился генеральный прокурор России Игорь Краснов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).
Он отметил, что о злодеяниях, несомненно, помнят все. Однако геноцид советского народа и факты страшных зверств важно закрепить юридически в открытом суде, где могут исследоваться материалы дел.
«Безусловно, этой работой мы занимаемся в рамках проекта без срока давности и будем заниматься», — сказал Краснов.
Генпрокурор также упомянул, что сегодня мир наблюдает опасные и «совершенно дикие» тенденции — некоторые политические силы предпринимают попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны и Великой Отечественной. В наши дни, к несчастью, нацистская идеология вновь реализуется в различных государствах и, кроме того, активно транслируется молодому поколению. Именно поэтому важнейшей задачей, подчеркнул Краснов, является сохранение исторической памяти.
Зная правду об истории ВОВ, подвигах предков и людей всех народов Советского Союза, нынешняя молодежь сможет передавать свои знания и «правду» из поколения в поколение.
В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что попытки Запада отменить все русское привели к сплочению деятелей культуры в мире.
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