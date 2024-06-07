«Без срока давности»: Краснов о расследовании фактов геноцида во времена ВОВ

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 27 0

Генпрокурор РФ Краснов: злодеяния над советскими людьми важно закрепить судом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ПМЭФ 2024

В наше время память о Великой Отечественной всячески искажается.

Истребление миллионов советских людей нацистами во время Великой Отечественной войны необходимо признавать геноцидом. Таким мнением с 5-tv.ru поделился генеральный прокурор России Игорь Краснов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

Он отметил, что о злодеяниях, несомненно, помнят все. Однако геноцид советского народа и факты страшных зверств важно закрепить юридически в открытом суде, где могут исследоваться материалы дел.

«Безусловно, этой работой мы занимаемся в рамках проекта без срока давности и будем заниматься», — сказал Краснов.

Генпрокурор также упомянул, что сегодня мир наблюдает опасные и «совершенно дикие» тенденции — некоторые политические силы предпринимают попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны и Великой Отечественной. В наши дни, к несчастью, нацистская идеология вновь реализуется в различных государствах и, кроме того, активно транслируется молодому поколению. Именно поэтому важнейшей задачей, подчеркнул Краснов, является сохранение исторической памяти.

Зная правду об истории ВОВ, подвигах предков и людей всех народов Советского Союза, нынешняя молодежь сможет передавать свои знания и «правду» из поколения в поколение.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что попытки Запада отменить все русское привели к сплочению деятелей культуры в мире.

Тема:
ПМЭФ 2024
7 июн
В казначействе оценили рассматриваемый проект налоговых изменений в России
7 июн
Актуально для карьеристок: Ракова о мерах поддержки будущих мам в Москве
7 июн
«Очень взвешенный и продуманный»: Матвиенко о проекте налоговых изменений в РФ
7 июн
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2024: прямая трансляция
7 июн
«Придется заплатить»: введут ли в России шестидневную рабочую неделю
7 июн
Банк «РОССИЯ», правительство Петербурга и Сбер договорились о сотрудничестве
7 июн
Задача — просвещать: гендиректор Эрмитажа рассказал, как изменился посетитель
7 июн
«Работа идет по плану»: как проходит восстановление освобожденных территорий ЛНР
7 июн
«За этим будущее»: Силуанов об обсуждении со странами БРИКС единой платежной системы
7 июн
Иностранные друзья: какие зарубежные партнеры посетили ПМЭФ-2024
+18° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
88.76
0.02 96.57
0.13
Продвигайте свои принципы и идеалы: китайский гороскоп на неделю с 10 по ...

Последние новости

14:38
Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых
14:28
В Балтийском море начались крупнейшие учения НАТО
14:27
Три человека погибли при обрушении дома в Луганске после удара ВСУ
14:25
В казначействе оценили рассматриваемый проект налоговых изменений в России
14:18
Актуально для карьеристок: Ракова о мерах поддержки будущих мам в Москве
14:14
Угрожал и ломился в дверь: подробности убийства зампреда «Зова Народа» Еговцева

Сейчас читают

Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2024: прямая трансляция
Главный сердцеед «Универа» Алексей Гаврилов женился в третий раз
Гример Заворотнюк о предвестниках рака у актрисы: «Я это видела у Фриске»
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака