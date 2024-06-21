«Купаться запрещено»: почти 450 человек утонули в водоемах с начала лета
МЧС: почти 450 человек утонули в водоемах с начала лета
Фото, видео: Артеменков Александр / ТАСС
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Часто люди лезут в воду нетрезвыми.
Почти 450 человек утонули в России с начала лета, в том числе около сотни детей. Неутешительную статистику обнародовали в МЧС. Там отметили, что все трагедии произошли в необорудованных для купания водоемах.
Причиной стали подводные течения, резкие перепады рельефа или банальная человеческая беспечность. Знаки «Купаться запрещено» людей не останавливают. При этом зачастую они лезут в воду будучи нетрезвыми. Родители нередко оставляют детей без присмотра.
В МЧС также добавили, что выявили 2,5 тысячи несанкционированных пляжей.
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