Накануне войны: как фашистская Германия готовилась к нападению на СССР

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Фашистская Германия проводила кампанию по дезинформации против СССР

Фото, видео: www.globallookpress.com / Scherl; 5-tv.ru

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Рассекречены документы одного из подчиненных главного пропагандиста Третьего Рейха Йозефа Геббельса.

Масштабная кампания по дезинформации предшествовала нападению фашистской Германии на Советский Союз. Об этом стало известно из документов одного из подчиненных главного пропагандиста Третьего Рейха Йозефа Геббельса, их рассекретила ФСБ.

Подготовку к вторжению нацисты начали еще в 1940 году. Но публично делали вид, что их взоры направлены не на Восток, а на Запад. Так, Геббельс, говоря о покорении некоего острова, в одной из газет намекнул на высадку десанта в Великобритании. Гитлер также для отвода глаз пожурил подчиненного, мол, тот разболтал секретные планы.

Также люди Геббельса распустили слухи о скором визите в Берлин Сталина и Молотова, а для большей достоверности поручили местным фабрикам срочно пошить советские флаги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Белом море найден советский пароход «Поморье», затонувший в августе 1941-го.

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