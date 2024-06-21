«Многое изменилось»: экс-глава Кировской области вышел на свободу после срока за взятки

Бывший чиновник был осужден в 2018 году.

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых вышел на свободу после восьмилетнего срока за взятки. Об этом журналистам сообщил его адвокат Андрей Грохотов.

Никита Белых был осужден в 2018 году. Пресненский суд Москвы принял решение отправить экс-губернатора в колонию строгого режима на восемь лет. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 48,2 миллиона рублей. Вину Белых не признал, но срок отсидел полностью сначала в колонии Рязанской области, потом — в Кирове. Его этапировали в рамках второго уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, некоторое время он провел в СИЗО.

«Сегодня в связи с условиями приговора Пресненского районного суда от 2018 года Никита Юрьевич был освобожден в СИЗО-1 города Кирова. Срок наказания, назначенный по приговору, истек. Он сейчас находится на свободе», — сказал адвокат Белых Грохотов.

Сам бывший чиновник, по словам стороны защиты, написал письмо для журналистов, в котором рассказал о своем состоянии. Белых заявил, что чувствует себя нормально, а после освобождения все время намерен посвятить семье, детям и своему здоровью. Кроме того, он указал, что открыт для прессы, но в ближайшее время интервью давать не будет.

«Многое за восемь лет в нашей стране изменилось, а я объективно был ограничен в информации, поэтому необходимо многое узнать, понять и пообщаться», — написал Белых в письме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Преображенский районный суд Москвы признал виновным бывшего начальника филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ЦЖКУ) Минобороны Сергея Харитонова по делу о получении взятки в особо крупном размере — 65 миллионов рублей — и приговорил его к лишению свободы.