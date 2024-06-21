Опасный вид отдыха: почему нельзя купаться в водоемах со стоячей водой

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 55 0

Врач-инфекционист Поздняков: в стоячих водах много опасных микробов

Опасный вид отдыха: почему нельзя купаться в водоемах со стоячей водой

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Что поджидает в воде любителей поплавать?

Купаться в стоячих водоемах может быть опасно для здоровья. Какие инфекции скрываются в глубинах, рассказал кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Андрей Поздняков изданию «Страсти».

По словам специалиста, не следует плавать в стоячих озерах с обильной растительностью на берегах и в центре, а также там, где выгуливают домашний скот. Животные являются переносчиками многих опасных микроорганизмов.

Дело в том, что в водоемах обитает множество кишечных и вирусных диарей, ротавирусных и норовирусных инфекций. Они попадают в организм при заглатывании воды или при контакте с поврежденными участками кожи.

Кроме того, в стоячих водоемах можно подхватить бактериальные инфекции, стафилококки и стрептококки.

«Эти же микроорганизмы могут вызывать отиты, если вода попадает в уши. Конъюнктивиты — при попадании в глаза и так далее», — объясняет эксперт.

Инфекционист отмечает, что среди диких купальных мест более безопасным вариантом будет река, нежели пруд или озеро.

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