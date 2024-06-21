Опасный вид отдыха: почему нельзя купаться в водоемах со стоячей водой

Врач-инфекционист Поздняков: в стоячих водах много опасных микробов
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
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Что поджидает в воде любителей поплавать?
Купаться в стоячих водоемах может быть опасно для здоровья. Какие инфекции скрываются в глубинах, рассказал кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Андрей Поздняков изданию «Страсти».
По словам специалиста, не следует плавать в стоячих озерах с обильной растительностью на берегах и в центре, а также там, где выгуливают домашний скот. Животные являются переносчиками многих опасных микроорганизмов.
Дело в том, что в водоемах обитает множество кишечных и вирусных диарей, ротавирусных и норовирусных инфекций. Они попадают в организм при заглатывании воды или при контакте с поврежденными участками кожи.
Кроме того, в стоячих водоемах можно подхватить бактериальные инфекции, стафилококки и стрептококки.
«Эти же микроорганизмы могут вызывать отиты, если вода попадает в уши. Конъюнктивиты — при попадании в глаза и так далее», — объясняет эксперт.
Инфекционист отмечает, что среди диких купальных мест более безопасным вариантом будет река, нежели пруд или озеро.
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