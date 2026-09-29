От колбасы до сладкого: онколог объяснил, какая еда опасна для здоровья

Онколог Каприн: сильно зажаренная пища может повышать риск развития рака

Около 20 миллионов новых случаев рака выявили в мире в 2022 году, а к 2050 году этот показатель может вырасти до 35 миллионов. При этом часть онкологических заболеваний можно предотвратить с помощью здорового образа жизни, важную роль в котором играет питание. Об этом aif.ru рассказал генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн

По словам специалиста, влияние рациона на риск развития опухолей стало активно изучаться только в последние десятилетия.

«Пищевые привычки и определенные пищевые вещества могут модулировать риск развития рака и влиять на результаты лечения», — отметил специалист.

По словам онколога, питание может воздействовать на организм через несколько механизмов: хроническое воспаление, повреждение клеток свободными радикалами, изменение гормонального баланса и нарушение процессов деления клеток.

Опасными факторами считаются избыток рафинированных углеводов — сладостей, выпечки из белой муки, сладких напитков, а также большое количество насыщенных жиров, которые содержатся в жирном мясе. Такие продукты могут усиливать воспалительные процессы в организме.

Дополнительный риск представляет сильно зажаренная пища. При приготовлении мяса, рыбы и птицы до темной корочки могут образовываться вещества, способные повреждать клетки.

Отдельное внимание Каприн обратил на продукты с высокой степенью переработки. Колбасы, сосиски, фастфуд и другие подобные продукты могут содержать консерванты, эмульгаторы и другие компоненты, а также вещества, возникающие при обработке.

По словам врача, избыточный вес также повышает вероятность развития ряда онкологических заболеваний. Он отметил, что снижение массы тела даже на несколько килограммов может уменьшить общий риск.

Опасным фактором остается алкоголь. Исследования показывают, что даже небольшие дозы спиртного связаны с повышением вероятности развития некоторых видов рака.

При этом эксперт подчеркнул, что не все популярные опасения имеют научное подтверждение. Например, прямой связи между употреблением качественных протеиновых продуктов и развитием рака не выявлено. Однако важны состав продукта и количество белка в рационе.

Для снижения рисков специалисты рекомендуют отдавать предпочтение минимально обработанным продуктам: свежей рыбе и мясу, овощам, фруктам, ягодам, орехам, цельнозерновым крупам и продуктам с высоким содержанием клетчатки. Вместо сладких напитков лучше выбирать воду или напитки без добавления сахара.

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