Подушка между ног: как сделать сон на боку комфортнее

Ортопед Вербилов: подушка между ног во время сна снижает нагрузку на поясницу

Подушка между ног во время сна может быть не просто привычкой, а способом сделать положение на боку более комфортным. Дополнительная опора помогает удерживать таз и бедра в правильном положении. Об этом Газета.ру рассказал травматолог-ортопед Петр Вербилов.

По словам специалиста, чаще всего такой способ используют люди, которые спят на боку. Подушка снижает давление коленей друг на друга и помогает избежать лишнего напряжения в суставах.

«Без подушки верхняя нога не имеет опоры и может сползать вперед и вниз, увлекая за собой таз. В результате он проворачивается относительно грудной клетки, а поясница несколько часов находится в скрученном положении», — объяснил Вербилов.

Дополнительная опора помогает сохранить ровную линию бедра, таза и позвоночника. Это может снизить нагрузку на поясничный отдел и уменьшить утреннюю скованность или дискомфорт в спине.

Особенно полезной такая привычка может быть для людей с болью в области бедра, проблемами с коленными суставами, а также для беременных женщин. Длинные и специальные П-образные подушки дополнительно поддерживают живот и спину.

При этом важно учитывать не только положение ног, но и правильный выбор основной подушки. По словам экспертов, ее высота должна зависеть от позы во время сна и жесткости матраса: на мягкой поверхности расстояние между головой и матрасом меньше.

Таким образом, подушка между ног работает как часть общей системы для комфортного сна, где важны положение тела, матрас и основная подушка.

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