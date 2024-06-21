Экс-главу холдинга АФК «Система» Новицкого задержали в Москве

В Москве правоохранители задержали бывшего президента холдинга АФК «Система» Евгения Новицкого. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, он проходит по уголовному делу, связанному с экономической статьей.

Уточняется, что Новицкий был задержан накануне, 20 июня, в своем же доме. Правоохранители также провели осмотр и обыски. Других подробностей пока не приводится.

Евгений Новицкий был одним из руководителей АФК «Система» с 1995 года, а также президентом компании до 2005 года. В последнее время он работал на должности первого заместителя генерального директора ПАО «ФосАгро».

АФК «Система», в которой длительное время проработал Новицкий, является публичной инвестиционной компанией. Портфель активов состоит из ценных бумаг в сфере телекоммуникаций, высоких технологий, банковских и медицинских услуг, сельского хозяйства, недвижимости и туризма.

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