Не все так сладко: польза и вред клубники

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 78 0

Гастроэнтеролог Сухорукова: клубника противопоказана людям с гастритом

Не все так сладко: польза и вред клубники

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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Любителей ягоды порадует обилие полезных свойств вкусного десерта, однако есть и те, кому она противопоказана.

Любимая ягода взрослых и детей — клубника — не только вкусная, но и полезная. Какое же лето без сладкой и ароматной ягоды, которая обладает многими полезными свойствами. Употребляя лакомство, можно не бояться за лишние килограммы. Клубника является природным антидепрессантом, о чем заявила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова РИА Новости.

«Клубника содержит витамины, клетчатку и антиоксиданты, является хорошим источником железа, фосфора, фолиевой кислоты, марганца и калия, укрепляет иммунную систему, нормализует обмен веществ, защищает сердечно-сосудистую систему, полезна для десен», — пояснила специалист.

Интересно, что ягода служит профилактикой от головных болей, так как в ней есть вещества, близкие к составу аспирина. Плюс ко всему она благоприятно влияет на пищеварение, помогая снизить вес. А содержащийся в ее семенах цинк повышает либидо у обоих полов. Клубнику называют природным антидепрессантом, так как она способствует выработке серотонина и дофамина.

Но не все так безоблачно: ягода может неблагоприятно действовать на эмаль зубов и усугублять кариес. Также десерт лучше не есть натощак. Людям с гастритом или язвенной болезнью кушать красную ягоду гастроэнтеролог не советует.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что арбуз может стать причиной лишних килограммов.

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