В Абхазии задержали подозреваемых в убийстве на границе с Россией

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Евгения Романова
Евгения Романова 211 0

На свободе по-прежнему остаются трое причастных к вооруженным разборкам на КПП.

В Абхазии задержали подозреваемых в убийстве на границе с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Boris Roessler

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Правоохранители задержали подозреваемых в перестрелке и убийстве человека на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Псоу», который разделяет Абхазию и Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Гагрского района республики.

«Задержаны подозреваемые в совершении убийства на границе России и Абхазии, сейчас их личности устанавливаются», — говорится в сообщении.

Как отметил глава МВД Абхазии Роберт Киут в беседе с агентством, все подозреваемые являются гражданами Абхазии. Причиной перестрелки стал давний имущественный конфликт.

Также Киут уже в беседе с радио «Sputnik Абхазия» уточнил, что задержаны четыре человека, подозреваемые в перестрелке и убийства. Причем троих правоохранителям удалось взять в Абхазии, а одного — в России. Все лица установлены. В розыске на данный момент по этому делу находятся еще трое. Их поиски продолжаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 23 июня человек погиб в результате стрельбы на приграничной с Россией территории Абхазии. Еще трое пострадали. Сотрудники прокуратуры заявили, что на территории границы ситуация стабильно спокойная и инцидент был связан с личным мотивом. В Абхазии возбудили уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота огнестрельного оружия.

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