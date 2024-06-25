Не доживают до старости: врач предупредила о губительном влиянии вейпов на мозг

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 82 0

Фельдшер Балан: зависимость от вейпа может привести к деменции и смерти

Не доживают до старости: врач предупредила о губительном влиянии вейпов на мозг

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

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Особенно опасна эта вредная привычка для детей и подростков.

Курение, а точнее будет сказать, — парение электронных сигарет может нанести тяжелые повреждения мозгу. Об этом предупредила фельдшер Наталья Балан в беседе с изданием Lenta.ru.

Как оказалось, вейпинг снижает концентрацию внимания и приводит к ухудшению памяти. Причиной этому является никотин, а также другие синтетические компоненты жидкостей для испарения, которые, проникая в дыхательную систему, вызывают сужение капилляров.

«Ухудшается кровоток, в результате головной мозг не получает нужное количество кислорода и питательных веществ. Чем больше человек курит, тем выше шанс потерять рассудок», — предупреждает врач.

Также, вредная привычка значительно повышает риск инсульта у людей в возрасте 18-44 лет. В наибольшей опасности находятся люди, курящие или парящие с 13 лет и раньше.

Пугает тот факт, что, согласно последним исследованиям, многие курильщики просто не доживают до момента, когда ученые могли бы детальнее изучить их мозг на предмет возрастных изменений.

Однако не стоит паниковать раньше времени. По словам специалиста, человек, избавившийся от никотиновой зависимости в юном возрасте, может не бояться деменции и сопутствующих заболеваний, так как у организма будет достаточно времени, чтобы восстановиться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что занятия спортом после вечеринки могут привести к смерти.

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