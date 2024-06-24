Вооруженного мужчину задержали на парковке ТЦ в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону правоохранители задержали вооруженного человека возле торгового центра (ТЦ) «Суворовский». Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Сотрудники правоохранительных органов задержали одного человека с травматическим оружием. Проводится проверка, устанавливаются очевидцы произошедшего», — написал он.

Голубев добавил, что, предварительно, произошедшее возле ТЦ квалифицируется как хулиганство.

Задержание подтвердили журналистам в ГУ МВД России по Ростовской области. В ведомстве подчеркнули, что сообщения о якобы случившейся стрельбе на территории ТЦ не соответствует действительности. В результате происшествия никто не пострадал.

«Предварительно установлено, что мужчина ходил вдоль парковки и дергал ручки автомобилей. В настоящее время он доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства и выяснения всех обстоятельств произошедшего», — говорится в релизе.

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