Плесень и грибок на стенах: как избавиться от мокриц в квартире

И что поможет не допустить повторного размножения насекомых?

Распространение мокриц в квартире может привести к возникновению грибковой плесени на стенах и ухудшению качества воздуха в помещении. Как справиться с проблемой, пишет портал URA.RU.

Сначала необходимо обнаружить места обитания мокриц в квартире. Чаще всего эти насекомые заводятся в сырых и непроветриваемых местах. Также их привлекает темнота, поэтому стоит заглянуть в ванную, под плинтус и другие укромные места.

Чтобы избавиться от мокриц, в первую очередь нужно провести уборку пылесосом. После можно использовать народные средства, например, слабый раствор хлора. Эксперты утверждают, что мокрицы не переносят его запах.

Также необходимо следить за порядком в квартире, не допускать скопления мусора и регулярно проводить ремонт протекающих труб.

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