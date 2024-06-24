«Открылся целый мир»: на тающих ледниках Кавказа нашли новые виды комаров и клещей

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 51 0

На тающих ледниках Кавказа обнаружили 30 новых видов беспозвоночных

«Открылся целый мир»: на тающих ледниках Кавказа нашли новые виды комаров и клещей

Фото: Andre Borges / ТАСС

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Исследователи обнаружили в южных регионах неизвестные науке организмы.

Российские ученые открыли не менее 30 новых видов беспозвоночных животных и насекомых в ледниках Центрального Кавказа, которые оттаивают из-за глобального потепления. Об этом сообщает пресс-служба Института географии РАН.

Открытие было совершено во время изучения изменений в популяции беспозвоночных, вызванных таянием льдов и потеплением. Всего исследователи обнаружили 438 видов, 30 из которых оказались ранее неизвестны науке. Выяснилось, что в регионе прямо сейчас происходит активное заселение организмами освободившихся участков.

«Нам открылся целый мир холодолюбивых, никому не известных живых существ, мелкие размеры которых делают их незаметными для горных туристов и альпинистов», — сказала руководитель проекта, заведующая лабораторией синэкологии Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Ольга Макарова.

Среди неизвестных видов российские ученые обнаружили ногохвосток рода Desoria и новый вид комаров-звонцов, которые живут только на льду. Кроме того, неизвестны специалистам оказались и клещи, которые паразитируют и перемещаются на жужелицах.

Ученые отметили, что все это было обнаружено в местах бывшего расположения ледников, их возраст мог составлять до 170 лет.

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