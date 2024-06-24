«Показать себя настоящую»: что надеть на первое свидание с мужчиной

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 102 0

Стилист Ким: лучшим нарядом для первого свидания станет платье в стиле доярки

«Показать себя настоящую»: что надеть на первое свидание с мужчиной

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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На слишком вульгарных вариантах лучше не останавливаться.

На первое свидание с избранником в качестве наряда лучше выбрать платье в стиле «доярки» — что-то нежное с рюшами и волнами. Такой совет дала стилист Ольга Ким в беседе с изданием NEWS.ru.

Модный эксперт отметила, что наряд может быть самой разной длины, как мини, так и миди. Очень важно, чтобы он был удобен для носки. К платью подойдут и кеды, и босоножки. Однако необходимо проследить, чтобы обувь сочеталась с образом и выглядела нежно.

«На самом деле, все зависит от того, хотите вы произвести впечатление на потенциального партнера или нет. Вполне нормально появиться на первом свидании в своей обычной одежде, показать себя сразу настоящую», — предложила специалист.

Ольга Ким также порекомендовала не останавливать свой выбор на слишком вульгарных нарядах.

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