Испортился характер и кожа: кто из звезд отказался от вегетарианства

К каким последствиям привел отказ от животных белков знаменитых актрис и телеведущих?

Среди знаменитостей есть веяние — отказываться от какого-то продукта и делиться историями удивительного преображения. Часто актрисы рассказывают, что исключают мясо из рациона. Однако есть истории, как отказ от источника животного белка навредил их здоровью. О них рассказал 7Дней.ru.

Екатерина Волкова

Несколько лет назад актриса заявила, что отказ от мяса подарил ей прилив сил и вдохновение на съемочных площадках. Позже Екатерина Волкова призналась, что потом у нее случился срыв — ей сильно захотелось съесть жареный стейк.

После этого актриса приняла решение не терзать свой организм ограничениями и иногда позволять себе мясо. Однако не более двух-трех раз в неделю.

Катрин Асси

На знаменитость сильное негативное впечатление однажды произвел документальный фильм о том, как убивают животных. После этого Асси отказалась не только от мяса, но и от яиц и молочных продуктов.

По словам актрисы, ее здоровье начало сильно слабеть: она часто болела, поднималась температура без причины. Асси ничем не восполняла жизненно необходимые микроэлементы. После консультации со специалистом знаменитость решила все-таки включить в свой рацион рыбу и курицу.

Ксения Суркова

Звезду к радикальным переменам в питании подтолкнуло расставание с молодым человеком. Суркова решила отказаться от мяса в стремлении стать энергичнее.

Однако со временем актриса почувствовала упадок сил, после чего она обратилась ко врачу и выяснила, что ей не рекомендуется жить только на растительной пище. Теперь Ксения Суркова старается придерживаться сбалансированного питания — мясо добавляет в свой рацион в зависимости от сезона и не забывает поддерживать себя витаминами.

Анфиса Чехова

Знаменитая телеведущая не ела мясо достаточно долгое время. Спустя несколько лет вегетарианского питания Анфиса Чехова заметила, что ее кожа потеряла упругость и в общем снизился жизненный тонус.

Тогда телеведущая обратилась ко врачу, и по результатам исследований выяснила, что у нее упал гемоглобин. Чехова вернулась к мясу — сейчас она позволяет себе птицу и кролика. Реже Анфиса Чехова ест баранину и говядину.

Карина Кокс

Певица Карина Кокс поняла, что многолетний отказ от мяса стал вредить ее здоровью, когда она стала очень раздражительной и не могла думать ни о чем другом, кроме еды.

После обследования у врача выяснилось, что из-за нехватки важнейших микроэлементов у нее упали многие важные показатели в крови. Знаменитость призналась — ей потребовалось полгода, чтобы восстановить их до нормы. После этого Карина Кокс почувствовала прилив сил и энергию.

Лариса Вербицкая

Телеведущая отказалась много лет назад от мяса из-за того, что в какой-то момент у нее появилось к нему отторжение. Поначалу, как утверждала Вербицкая, она испытывала легкость, и объяснения таким ощущениям она находила в исследованиях.

Спустя какое-то время телеведущая все-таки вернула в рацион мясо из-за ухудшающегося самочувствия. Сейчас она старается регулярно есть птицу и изредка говядину.

Галина Боб

Отвращение к мясу у актрисы появилось после того, как во время учебы в театральном ее угостили конской колбасой. Как говорит Галина, потом она не могла даже думать о нем в течение нескольких месяцев.

Из-за отказа от животного белка у знаменитости ослабли кости, и во время тренировки она сломала руки. Сейчас Галина Боб признается, что употребляет хотя бы небольшое количество мяса ежедневно.

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