Названа предварительная причина пожара в подмосковном Фрязино

К настоящему времени известно о восьми погибших.

Причиной возгорания в офисном здании в подмосковном Фрязино, по предварительным данным, стал аварийный режим работы электросети. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети», — сообщает агентство.

Информация о возникшем во Фрязино пожаре появилась в 14:39. Когда на место прибыла первая группа спасателей, они увидели сильное задымление в офисном здании на пятом этаже. После этого начались работы по эвакуации людей. Пресс-служба МЧС сообщала, что на месте работают более 70 спасателей, несколько из них пострадали.

По предварительным данным, в результате возгорания погибли восемь из девяти человек, находившиеся внутри. Некоторые из них выпрыгивали из окон, спасаясь из огня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что второй вертолет направлен к месту пожара во Фрязино Московской области.