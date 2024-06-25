Названа предварительная причина пожара в подмосковном Фрязино
ТАСС: аварийный режим работы электросети мог стать причиной пожара во Фрязине
Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС
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К настоящему времени известно о восьми погибших.
Причиной возгорания в офисном здании в подмосковном Фрязино, по предварительным данным, стал аварийный режим работы электросети. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети», — сообщает агентство.
Информация о возникшем во Фрязино пожаре появилась в 14:39. Когда на место прибыла первая группа спасателей, они увидели сильное задымление в офисном здании на пятом этаже. После этого начались работы по эвакуации людей. Пресс-служба МЧС сообщала, что на месте работают более 70 спасателей, несколько из них пострадали.
По предварительным данным, в результате возгорания погибли восемь из девяти человек, находившиеся внутри. Некоторые из них выпрыгивали из окон, спасаясь из огня.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что второй вертолет направлен к месту пожара во Фрязино Московской области.
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