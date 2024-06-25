Плачевный результат: почему нельзя мыть автомобиль в жару

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 83 0

Мытье автомобиля в жару может привести к царапинам

Плачевный результат: почему нельзя мыть автомобиль в жару

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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Если машина долго находится на Солнце, то она сильно нагревается. Можно ли ее охлаждать?

Многие автомобилисты любят сполоснуть из шланга свою машину жарким летним днем на даче, но оказалось, что это чревато последствиями. Об этом рассказал портал Rsute.ru.

Первая причина кроется в резкой смене температуры. Когда авто долго стоит на солнце, то оно сильно нагревается. При поливании машины холодной водой происходит резкий перепад температуры. Это может привести к повреждению лакокрасочного покрытия — на нем появятся микротрещины.

Вторя проблема скрывается в том, что машина на жаре быстро высыхает после воды и моющих средств. Это чревато пятнами и разводами, которые будет тяжело убрать. Моющие средства вдобавок могут оставить химические следы, что снова ведет к проблемам с лакокрасочным покрытием.

Поверхность автомобиля становится уязвима, если транспорт долго находился на жаре. Поэтому любая щетка может привести к царапинам, а в последствии даже к дорогостоящему ремонту.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как добиться компенсации за упавшее на авто дерево.

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