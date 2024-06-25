«Эффект юношеской наполненности»: хирург раскрыл секрет молодости Билана

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 116 0

Хирург Свиридов: 42-летний певец Дима Билан делал контурную пластику скул

«Эффект юношеской наполненности»: хирург раскрыл секрет молодости Билана

Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков

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Звезда продолжает опровергать свои походы в кабинет косметолога.

Певец Дима Билан обращался к специалистам для коррекции скул, хотя сам артист продолжает отрицать свои посещения косметологов. Об этом в беседе с изданием «Страсти» рассказал звездный пластический хирург Сергей Свиридов.

«Он молодец, что следит за собой и могу подтвердить его слова о том, что к пластическим операциям он не прибегал», — пояснил специалист.

С другой стороны, Свиридов подметил штрихи косметологов на лице 42-летнего артиста. Хирург предположил, что поддерживать молодость тела певцу помогают физические нагрузки в спортзале, однако скрыть аномальную гладкость кожи в таком возрасте вряд ли возможно.

Пластический хирург уверен, что Билан прибегал к различным процедурам для разглаживания морщин в области лба и глаз. Более того, контурная пластика в области скул помогла артисту сформировать «эффект юношеской наполненности».

Билана также спасает худощавый тип тела, которому далеко не так страшны испытания едой, предположил Свиридов. В том числе поэтому артист не обращался к услугам пластических хирургов, посещая только косметологов, заключил звездный пластический хирург.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему актриса Екатерина Вилкова в свои 39 лет выглядит так молодо,

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