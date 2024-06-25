В Новой Москве культурный центр в районе Вороново откроется в июле

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 16 0

Культурный центр построили в селе Кленово за счет средств адресной инвестиционной программы полностью из российских материалов.

В Новой Москве культурный центр в районе Вороново откроется в июле

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

В июле в Новой Москве откроется культурный центр в районе Вороново. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, культурный центр построили в селе Кленово за счет средств адресной инвестиционной программы полностью из российских материалов, пишет RT. В двухэтажном здании разместили зрительный зал на 278 мест со складами для декораций и реквизита, а также костюмерными и артистическими, отмечает НСН.

Также там обустроили залы для хореографии и балета, студии ИЗО, декоративно-прикладного творчества и раннего развития для детей, швейную и столярную мастерские, классы вокала, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Собянин отметил, что КЦ оснастили современным музыкальным и учебным оборудованием. Кроме того, на его территории обустроили зону для настольных игр и сцену для городских мероприятий, уточняет «Москва 24».

Свои двери для гостей культурный центр откроет уже в июле

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